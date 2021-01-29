Китайские самолеты в рамках учений имитировали атаку на авианосец США

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29 января 2021, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Financial Times

морской бинокль, pixabay.com

В пятницу, 30 января, стало известно, что самолеты КНР в рамках учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня имитировали нападение на находящийся рядом авианосец Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на разведывательные данные США и союзников страны, данный инцидент произошел через три дня после инаугурации нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена – 23 января.

Отмечается, что бомбардировщики и несколько истребителей КНР, которые принимали участие в учениях, использовали в качестве моделированной цели группу американских кораблей, которую возглавлял авианосец USS Theodore Roosevelt.