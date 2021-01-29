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На Сахалине артиллерия Армейского корпуса уничтожила огневые позиции условного противника, десантировавшегося на остров

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

На Сахалине артиллерия Армейского корпуса уничтожила огневые позиции условного противника, десантировавшегося на остров
Фото: соцсети

Артиллеристы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине провели совместную тренировку по стрельбе и управлению огнём с расчётами беспилотной авиации.

В ходе проведения тренировки расчёты самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт» и минометные расчёты на полигоне «Успеновский» выполнили маскировку огневых позиций и отработали совместные действия с подразделением беспилотных летательных аппаратов по обнаружению и уничтожению огневых позиций условного противника, укрывшегося в горной местности.

Расчёты БпЛА выполнили разведку местности, где и было обнаружено скопление сил условного противника. Координаты целей, полученные комплексом беспилотной авиации «Орлан-10» были переданы командирам артиллерийских и миномётных батарей.

Кроме того, для видеофиксации точности нанесения огневого поражения и корректировки огня военнослужащие также применяли комплексы БпЛА
«Орлан-10».

После первого залпа артиллерийских орудий, военнослужащие произвели корректировку огня, и нанести точный удар по местоположению условного противника, тем самым уничтожив его командный пункт и боевую технику.

В ходе проведения тренировки артиллеристы и расчёты БпЛА армейского корпуса ВВО показали высокий уровень слаженности своих действий, а также твёрдые навыки при выполнении поставленных задач.

ША

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