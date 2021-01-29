ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко назвал причину тайной инаугурации в сентябре

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал "Пул Первого"

Лукашенко назвал причину тайной инаугурации в сентябре
Александр Лукашенко, фото:Alex Halada/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему церемония его инаугурации во Дворце Независимости приходила тайно. 23 сентября без предварительного анонса было объявлено, что Лукашенко вступил в должность главы государства.

«Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали - инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», - поделился он во время встречи в пятницу в Минске со студентами.

Ранее Лукашенко объяснил, почему отношения между Россией и Западом такие напряженные.

БА

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью