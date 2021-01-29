Лукашенко назвал причину тайной инаугурации в сентябре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему церемония его инаугурации во Дворце Независимости приходила тайно. 23 сентября без предварительного анонса было объявлено, что Лукашенко вступил в должность главы государства.
«Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали - инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», - поделился он во время встречи в пятницу в Минске со студентами.
Ранее Лукашенко объяснил, почему отношения между Россией и Западом такие напряженные.
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