Лукашенко назвал причину тайной инаугурации в сентябре

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29 января 2021, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал "Пул Первого"

Александр Лукашенко, фото:Alex Halada/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему церемония его инаугурации во Дворце Независимости приходила тайно. 23 сентября без предварительного анонса было объявлено, что Лукашенко вступил в должность главы государства.

«Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали - инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», - поделился он во время встречи в пятницу в Минске со студентами.

Ранее Лукашенко объяснил, почему отношения между Россией и Западом такие напряженные.