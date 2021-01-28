Лукашенко объяснил, за что Запад не может простить Путина
28 января 2021, 18:31[ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отношения между Россией и Западом такие напряженные. По его словам, причина кроется в обиде стран на Владимира Путина.
«Никто Путину не простит, что он остановил войны в России, и то, что в кучу собрал. Ему это никто не простит - ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы», - высказал он на совещании, трансляцию которого опубликовал Телеграм-канал «Пул Первого».
Также Лукашенко призвал Минск и Москву научиться противостоять внешним и внутренним врагам. Он выразил уверенность, что Запад продолжит агрессивную политику в отношении обеих стран.
Ранее Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России.
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