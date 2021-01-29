Экс-глава МИД Дании заявил, что не стоит недооценивать «наращивание Россией вооружения»

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29 января 2021, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Berlingske

флаг Дании, pixabay.com

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в своей статье, написанной для издания Berlingske, заявил, что не стоит недооценивать наращивание вооружения Российской Федерацией.

Эллеманн-Йенсен отметил, что с тех пор, как президентом РФ стал Владимир Путин, перед страной возникла цель вернуть статус великой военной державы. По мнению экс-главы МИД Дании, во многих областях это удалось сделать. Особое внимание он обратил на обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, которые ранее продемонстрировали свою эффективность в Сирии.

Кроме того Уффе Эллеманн-Йенсен дал высокую оценку модернизации военно-воздушных сил, в частности, системы ПВО. Он также заметил, что в российском ВПК имеются слабые места, но они компенсируются мощью в других сферах.