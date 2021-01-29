Депутат Госсовета Крыма Гемпель прокомментировал слова Зеленского о «возвращении» полуострова

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29 января 2021, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал лидера Украины Владимира Зеленского прекратить обманывать граждан насчет вероятного "возвращения" полуострова.

Ранее Зеленский заявил, что выход Крыма из состава Украины стал "страшной ошибкой, которую нужно исправить". По мнению политика, международный саммит "Крымская платформа", инициируемый Киевом, станет особой площадкой, которая сплотит страны, поддерживающие "территориальную целостность и суверенитет Украины".

Юрий Гемпель заметил, что "ошибка", о которой упомянул украинский лидер, на самом деле была исправлена в 2014 году – Крым окончательно вернулся на свою историческую родину. Он также заметил, что саммит, о котором говорил Владимир Зеленский – это всего лишь политический мираж. Гемпель подчеркнул, что Киеву пора понять, что единственный партнер, на которого Украина может рассчитывать, – Россия.