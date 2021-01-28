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В США зафиксированы первые случаи заболевания «южноафриканским» COVID-19

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

В США зафиксированы первые случаи заболевания «южноафриканским» COVID-19
медик, фото: pixels.com

Департамент здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды штата Южная Каролина сообщил, что первые случаи заболевания «южноафриканским» вариантом новой коронавирусной инфекции были выявлены в США.

«Департамент здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды Южной Каролины сегодня объявил о выявлении двух случаев, связанных с вариантом SARS-CoV-2, который недавно появился в ЮАР», - пояснили в ведомстве.

Однако в департаменте уточнили, что личности заболевших и данные о недавно совершённых ими поездках не разглашаются.

Ранее вирусолог Павел Волчков объяснил, как появился «южноафриканский» штамм коронавируса.

БА

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