В США зафиксированы первые случаи заболевания «южноафриканским» COVID-19
28 января 2021, 21:51[ «Аргументы Недели» ]
Департамент здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды штата Южная Каролина сообщил, что первые случаи заболевания «южноафриканским» вариантом новой коронавирусной инфекции были выявлены в США.
«Департамент здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды Южной Каролины сегодня объявил о выявлении двух случаев, связанных с вариантом SARS-CoV-2, который недавно появился в ЮАР», - пояснили в ведомстве.
Однако в департаменте уточнили, что личности заболевших и данные о недавно совершённых ими поездках не разглашаются.
Ранее вирусолог Павел Волчков объяснил, как появился «южноафриканский» штамм коронавируса.
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