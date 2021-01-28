«Южноафриканский» штамм коронавируса возник из-за ошибок врачей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 января 2021, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

В лаборатории геномной инженерии МФТИ сообщили о новом «южноафриканском» штамме коронавируса. Вирусолог Павел Волчков объясняет его появление лечением пациентов антителами переболевших людей. Каждое государство имеет «свой штамм» вируса. Они не похожи друг на друга. Среди них останется тот патоген, который будет считаться самым приспособленным.



Проблема «британского» варианта усложнилась тем, что меры против него стали принимать после того, как вирус уже распространился в других странах. «Южноафриканский» штамм идёт по пути видоизменений, заражая людей повторно. Патоген уходит от иммунитета человека. При этом повторное заболевание зачастую возникает из-за ошибок врачей. У человека ещё не выработались собственные антитела, а ему уже вводят новые.



Государства всего мира вкладывают огромные средства в разработку препарата против COVID-19. Благодаря доступной по цене вакцине, созданной Центром им. М.П. Чумакова, в стране началась массовая вакцинация. Стоит ожидать окончания пандемии.



