Стала известна причина смерти Ларри Кинга

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28 января 2021, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Ларри Кинг, фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Жена знаменитого телеведущего Ларри Кинга актриса Шон Кинг назвала истинную причину кончины своего супруга. Она рассказала, что он умер не от COVID-19 - несмотря на возраст, он смог победить вирус.

Умер телеведущий от сепсиса. Как отметила Шон, коронавирус все-таки оказал негативное влияние на организм Кинга, он очень ослаб. Она рассказала, что последними словами, которые слышала от Ларри, стало признание в любви и просьба позаботиться о детях. Телеведущий уже был готов к своему уходу из жизни, но умирать не хотел.