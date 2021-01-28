Стала известна причина смерти Ларри Кинга

28 января 2021, 20:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Газета.Ru
Жена знаменитого телеведущего Ларри Кинга актриса Шон Кинг назвала истинную причину кончины своего супруга. Она рассказала, что он умер не от COVID-19 - несмотря на возраст, он смог победить вирус.
Умер телеведущий от сепсиса. Как отметила Шон, коронавирус все-таки оказал негативное влияние на организм Кинга, он очень ослаб. Она рассказала, что последними словами, которые слышала от Ларри, стало признание в любви и просьба позаботиться о детях. Телеведущий уже был готов к своему уходу из жизни, но умирать не хотел.
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