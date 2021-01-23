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Ушел из жизни телеведущий Ларри Кинг

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Ушел из жизни телеведущий Ларри Кинг
Ларри Кинг, Dennis Van Tine/imago stock&people

Днем в субботу, 23 января, стало известно, что в возрасте 87 лет из жизни ушел американский телеведущий Ларри Кинг. В начале месяца сообщалось о его госпитализации с коронавирусом нового типа.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила на своей страничке в Telegram, что телеканал понес "ужасную потерю", поскольку не стало Ларри Кинга. Журналист назвала телеведущего, который являлся автором программ на RT, легендой мирового телевидения, тонким и замечательным человеком, обладателем блестящего юмора.

3 января СМИ сообщили, что Ларри Кинг был доставлен в госпиталь с коронавирусной инфекцией.

ЕТ

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