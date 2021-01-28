На Украине возбуждено дело о вмешательстве в выборы президента США
28 января 2021, 17:12[ «Аргументы Недели» ]
Украинское Госбюро расследований завело уголовное дело о возможном вмешательстве в выборы президента США. Ранее Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против семи граждан и четырех инфоресурсов Украины.
Власти США полагают, что некоторые из них связаны с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом. Его Вашингтон считает агентом России и обвиняет в попытках повлиять на выборы с помощью распространения недостоверных сведений об американских должностных лицах.
Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, "идет следствие, и мы ждем его результаты".
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