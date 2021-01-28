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На Украине возбуждено дело о вмешательстве в выборы президента США

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине возбуждено дело о вмешательстве в выборы президента США
флаг Украины, фото: pixabay.com

Украинское Госбюро расследований завело уголовное дело о возможном вмешательстве в выборы президента США. Ранее Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против семи граждан и четырех инфоресурсов Украины.

Власти США полагают, что некоторые из них связаны с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом. Его Вашингтон считает агентом России и обвиняет в попытках повлиять на выборы с помощью распространения недостоверных сведений об американских должностных лицах.

Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, "идет следствие, и мы ждем его результаты".

НС

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