США ввели санкции против украинцев

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11 января 2021, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

США, фото: pixabay.com

Минфин США ввел санкции против ряда граждан Украины и украинских информационных ресурсов за "иностранное вмешательство". Об этом сегодня, 11 января сообщило американское ведомство.

Среди внесенных в списки физических лиц - Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

В список попали ресурсы ТОВ "Ера-Медиа", информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ "Скептик" ("Бегемот Медиа").

Власти США полагают, что некоторые из них связаны с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом. Его Вашингтон считает агентом России и обвиняет в попытках повлиять на выборы с помощью распространения недостоверных сведений об американских должностных лицах. В сентябре Деркач также попал под санкции.