Чехия проявляет заинтересованность к российской вакцине «Спутник V»
28 января 2021, 13:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Чехии начались дебаты о возможной закупке российской вакцины «Спутник V». Это связано с резким снижением поставок западных вакцин.
По словам официального представителя Минздрава Чехии Барборы Петеровой, из-за этого может быть приостановлено введение первичных доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, поскольку снижение поставок нарушает национальный график вакцинации.
Она добавила, что из-за недостатка вакцины рекомендовано сосредоточиться только на проведении повторных прививок.
Однако в настоящее время в стране начались дебаты о возможной закупке российской вакцины «Спутник V», так как началось резкое снижение поставок западных вакцин, что повлекло за собой нарушение национального графика вакцинации.
Ранее сообщалось, что власти Чехии решили ужесточить ограничения из-за коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.