Чехия проявляет заинтересованность к российской вакцине «Спутник V»

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28 января 2021, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минпромторга РФ

В Чехии начались дебаты о возможной закупке российской вакцины «Спутник V». Это связано с резким снижением поставок западных вакцин.

По словам официального представителя Минздрава Чехии Барборы Петеровой, из-за этого может быть приостановлено введение первичных доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, поскольку снижение поставок нарушает национальный график вакцинации.

Она добавила, что из-за недостатка вакцины рекомендовано сосредоточиться только на проведении повторных прививок.

Однако в настоящее время в стране начались дебаты о возможной закупке российской вакцины «Спутник V», так как началось резкое снижение поставок западных вакцин, что повлекло за собой нарушение национального графика вакцинации.

Ранее сообщалось, что власти Чехии решили ужесточить ограничения из-за коронавируса.