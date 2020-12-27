Власти Чехии решили ужесточить ограничения из-за коронавируса

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27 декабря 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Прага. Фото: pixabay.com

Чехия перешла в воскресенье на максимальный уровень эпидемической угрозы из-за пандемии коронавируса.

Пятый уровень предполагает ограничение выхода из жилых помещений без неотложной необходимости, закрытие предприятий по оказанию бытовых услуг населению и большинства магазинов. Кроме этого, в стране введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00.

Во встречах под открытым небом или в общественных помещениях смогут участвовать не более двух человек. Количество участников свадеб, похорон и богослужений ограничено 15. С воскресенья в стране прекратили работу горнолыжные спуски. Данные ограничительные меры будут действовать как минимум до 10 января.

Ранее сообщалось, что Чехия приостанавливает авиасообщение с Британией.