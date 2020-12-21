Чехия приостанавливает авиасообщение с Британией

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21 декабря 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон самолета, pixabay.com

Власти Чехии приняли решение приостановить с понедельника, 21 декабря, авиасообщение с Великобританией, где ранее было зафиксировано распространение новой мутации коронавирусной инфекции.

В чешском министерстве здравоохранения отметили, что с 12:00 (14:00 по московскому времени) в Чехию не сможет прибыть ни один самолет из Соединенного Королевства.

С воскресенья, 20 декабря, чешское руководство ввело обязательную десятидневную самоизоляцию для людей, прибывающих с территории Великобритании. Это правило распространяется на всех, кто находился в королевстве более суток. Карантин может быть прекращен досрочно, если через пять дней после его начала анализ покажет у человека отрицательный результат на COVID-19.