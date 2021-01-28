Илон Маск зарабатывает миллиарды с помощью твитов

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28 января 2021, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

История с GameStop получила своё продолжение. Вчера на торгах стали «необъяснимо» на многие десятки процентов скакать акции «полумертвых» компаний - Nokia, Blackberry и других. Это связывают с активностью зумеров, пользующихся Robinhood и сидящих на Reddit.

Но по-настоящему старт этой вакханалии дал богатейший человек мира Илон Маск своим «странным» твитом «Gamestonk!!», после которого все и началось. Тот самый Илон Маск, компания которого ещё совсем недавно производила автомобилей меньше, чем автозавод в Тольятти, но стоит сейчас больше, чем почти весь мировой «традиционный» автопром, вместе взятый.

И в самом деле - зачем что-то производить, если можно просто двигать своими твитами любые, даже совершенно «мусорные», бумаги и зарабатывать на этом миллиарды за считанные часы?

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