Эксперты: фондовый рынок превращается в казино

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27 января 2021, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Западные СМИ все больше отмечают, что фондовый рынок становится аналогом казино, и это происходит благодаря молодым непрофессиональным игрокам на рынке, которые не стараются даже минимально оценивать компании, но рассматривают игру на бирже как азартную игру, потому что за время карантина лишились возможности делать ставки на спорт и играть в игровые автоматы, а свободного времени у них предостаточно.

Эти биржевые игроки инвестируют через не так давно появившуюся платформу Robinhood и аналогичные сервисы, предоставляющие возможности торговать на бирже без комиссий и фундаментальному анализу предпочитают импульсные покупки, которые они делают, изучая предварительно финансовые треды в Twitter или на Reddit.

Все это приводит к тому, что биржевые котировки компаний становятся все более оторваны от реальности, так как разгоняются «инвесторами-фанатами», как в случае с Tesla или сетью игровых магазинов GameStop, и совершенно не подтверждаются финансовыми показателями компаний.

Мало того, что это приводит к ситуации «Everything is bubble» и с каждым днём добавляет рисков на фондовый рынок, так это ещё и разбалансирует мировую экономику - инвесторы видят, что в надежных, но непопулярных компаниях не стоит ловить прибыль, и ищут очередную распиаренную «Теслу», с целью заработать на ничем не оправданном росте. Стабильные, надежные компании недополучают инвестиций и зачастую вынуждены менять стиль управления, чтобы понравиться капризным и импульсивным инвесторам-зумерам.

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