Джабаров прокомментировал заявление Столтенберга о готовности НАТО к «агрессии» России

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28 января 2021, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Джабаров, фото из соцсети

Россия никому не угрожает. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разжигает ненависть к нашей стране. Столтенберг ранее на заседании военного комитета НАТО призвал союзников по альянсу не ослаблять боеготовность и продолжать увеличивать расходы на оборону для противодействия «агрессивным действиям» России.

На заявлении генсека НАТО ответил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия никому не угрожает. Зачем он призывает НАТО быть более бдительными и аккуратными, готовиться к агрессии со стороны России, непонятно, зачем он разжигает такие настроения», — подчеркнул парламентарий.

По словам Джабарова, НАТО вовсю двигается к российским границам, военные североатлантического альянса находятся «в странах Прибалтики, уже и в Румынии, в Польше, в Чехии, то есть во всех странах бывшего Варшавского договора, размещаются новые ракетные установки, новые вооружения, танки».

Политик считает, что представителям НАТО, особенно Столтенбергу, делать такие заявления неправильно и некорректно, передаёт RT.

Сенатор Алексей Пушков посоветовал Йенсу Столтенбергу «осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец».