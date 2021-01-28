WarGonzo: Россия и Турция ведут «гибридную» войну на четырех фронтах, к ним может прибавиться белорусский

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28 января 2021, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Белоруссии, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Российская Федерация и Турция в настоящий момент ведут «гибридную войну» на четырех фронтах, к ним может прибавиться белорусский. С соответствующим прогнозом выступили авторы проекта WarGonzo.

В публикации, размещенной в Telegram-канале проекта, указывается на то, что фронтами «гибридного» противостояния между Москвой и Анкарой являются Сирия, Ливия, Украина и Армения. Предсказывается, что в скором времени к ним может прибавиться белорусское направление.

Отмечается, что президент бывшей советской республики Александр Лукашенко и глава Турции Реджеп Эрдоган «отлично ладят», белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез» «сопровождали спецоперацию» Анкары в Нагорном Карабахе. Также в процитированном посте говорится, что протурецкое лобби в Минске «поддерживает антироссийский вектор в многовекторном мире Лукашенко».

Ранее на текущей неделе ТГ-канал WarGonzo сообщил, что военные специалисты из Турции появились в зоне украинской силовой операции в Донбассе.