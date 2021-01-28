Республиканцы планируют вернуть себе расположение Трампа
28 января 2021, 09:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Сообщается, что инициатором готовящейся встречи стал Маккарти, который рассчитывает «вернуть себе расположение бывшего президента» после запуска процедуры импичмента экс-президента.
Маккарти был против импичмента бывшего американского лидера, назвав процесс ошибкой, поскольку это, по его словам, «приведет лишь к еще большему расколу в американском обществе». При этом Маккарти убежден, что Трамп должен был «немедленно осудить действия толпы», штурмовавшей Капитолий.
Ранее российский сенатор Косачев сравнил попытку вынесения импичмента Трампу с «мыльной оперой».
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