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Республиканцы планируют вернуть себе расположение Трампа

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Республиканцы планируют вернуть себе расположение Трампа
Дональд Трамп. Фото: pixabay.com

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Сообщается, что инициатором готовящейся встречи стал Маккарти, который рассчитывает «вернуть себе расположение бывшего президента» после запуска процедуры импичмента экс-президента.

Маккарти был против импичмента бывшего американского лидера, назвав процесс ошибкой, поскольку это, по его словам, «приведет лишь к еще большему расколу в американском обществе». При этом Маккарти убежден, что Трамп должен был «немедленно осудить действия толпы», штурмовавшей Капитолий.

Ранее российский сенатор Косачев сравнил попытку вынесения импичмента Трампу с «мыльной оперой».

ДВа

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