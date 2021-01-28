Санду представила кандидата на пост премьер-министра Молдавии

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28 января 2021, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду объявила о кандидатуре на должность премьер-министра, которую она внесет на обсуждение парламента.

Сформировать новое правительство Санду предложит Наталье Гаврилицэ, которая уже работала под руководством нынешнего президента страны, когда Санду возглавляла правительство и Минпросвещения страны. Гаврилицэ занимала пост министра финансов в правительстве Санду и пост госсекретаря в министерстве просвещения. Кроме этого, Гаврилицэ - вице-председатель партии «Действие и солидарность», которая привела Санду к власти.

«Это человек, которому я полностью доверяю. Я поставила ей задачу создать правительственную команду и разработать программу, нацеленную на экономическое развитие», – заявила Санду.

Ранее сообщалось, что Санду обвинила некоторых членов Совбеза в коррумпированности страны.