Власти Норвегии планируют закрыть границы для иностранцев с 29 января

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28 января 2021, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Норвегия намерена с пятницы закрыть государственные границы из-за вспышки коронавирусной инфекции.

По словам премьер-министра Эрны Сульберг, на территорию королевства смогут въехать только его подданные. Она также уточнила, что ограничения не будут распространяться на медицинских работников из некоторых стран, но большинство трудовых мигрантов не смогут попасть в страну.

Сульберг заявила, что действующие ограничительные меры «хорошо способствуют сдерживанию распространения инфекции, включая британский штамм коронавируса».

Ранее сообщалось, что в Норвегии 23 пожилых человека, которых привили вакциной Pfizer, скончались.