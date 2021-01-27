Вице-президент ПАСЕ Трисс прервала выступление депутата Слуцкого по Навальному, выключив микрофон

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27 января 2021, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Леонид Слуцкий, Фото: A.Savin/ Wikimedia Commons/globallookpress.com

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Николь Трисс прервала выступление российского депутата Леонида Слуцкого по ситуации с Алексеем Навальным. По ее словам, политик выступал без маски.

«В стандарты Совета Европы не вписывается ложь, которую нам сегодня, к сожалению, дают многие ораторы в этом зале. Господин Навальный не был отравлен веществом "Новичок"», - заявил депутат.

Слуцкий отметил, что на 15 вопросов российской Генпрокуратуры по ситуации с госпитализацией «берлинского пациента» Москва получила лишь один расплывчатый ответ. Он добавил, что не было никакого юридического заключения.

«Если бы Навальный был отравлен нервно-паралитическим газом, любым военным отравляющим веществом, происходящим из России, дорогие коллеги, здесь бы были уже тонны бумаг, но Германия ничего нам не ответила», - пояснил политик.

Однако к концу выступления Слуцкого Трисс прервала его, предложив надеть маску, и выключила звук микрофона. Вице-президент подчеркнула, что «это протокол, обязательно для очного проведения заседаний, для продолжения работы в гибридном режиме», но больше слова российскому депутату она не дала.

Ранее вице-спикер ГД Петр Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кто такой Алексей Навальный.