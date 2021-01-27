Петр Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кто такой Алексей Навальный

Аргументы Недели → Политика 13+

27 января 2021, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ДУМА ТВ

Петр Толстой, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-спикер ГД, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой во время дебатов по делу "берлинского пациента" отметил, что европарламентарии в отношении Навального опираются не на факты, а на мнения.

"Каким образом вы говорите об отравлении, если на эту тему нет решения суда?" - сказал Толстой. Он напомнил, что у Навального была непогашенная судимость и он не выполнил требования условного наказания, поэтому его и арестовали. При этом он не политический заключенный, как полагают многие.

Вице-спикер подчеркнул, что Россией были предприняты усилия для того, чтобы установить, что случилось с оппозиционером в полете. Именно российские врачи спасли ему жизнь, и пилот, посадивший самолет. "Но знаете ли вы, что перед тем, как самолет должен был срочно сесть с больным Навальным в Омск, был звонок из Германии со словами о том, что омский аэропорт заминирован? Вот я бы не хотел, чтобы наша дискуссия минировала будущее Совета Европы и будущее отношений России с Европой", - подчеркнул Толстой.

Сторонникам Навального после его задержания перевели пожертвований на более чем 12 млн рублей.