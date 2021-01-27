RT: Сторонникам Навального после его задержания перевели пожертвований на более чем 12 млн рублей
27 января 2021, 18:03[ «Аргументы Недели» ]
По данным анализатора блокчейна Blockchair, с 18 по 27 января на криптовалютный кошелек, который связан с Фондом борьбы с коррупцией ((внесен Минюстом в реестр иноагентов), переведены в общей сложности 4,79 ВТС.
После задержания Алексея Навального 18 января в аэропорту Шереметьево пожертвования от неизвестных составили 1 ВТС. Ещё по одному биткоину "упали" в кошелек 22 и 24 января, то есть накануне и после дня несанкционированных акций по всей России в поддержку оппозиционера.
Как сообщает RT, всего до 27 января прошло 136 транзакций на сумму 4,79 BTC.
Выведены и, скорее всего, обналичены эти средства были 19 января (1,2 ВТС) и 25 января (3,67 ВТС).
Это составляет $161,6 тысяч, по текущему курсу - 12,16 миллионов рублей.
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