Жителей Украины с паспортом государства - «агрессора» ограничат в правах

Аргументы Недели → В мире 13+

27 января 2021, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

паспорт, фото: pixabay.com

В Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий введение на Украине двойного гражданства. Однако обладатели российского паспорта будут ограничены в правах.

«В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что принятие документа позволит украинцам приобщиться к внутренним проблемам страны и принимать активное участие в ее политической жизни, сохранив иностранное гражданство. При этом жители с российским паспортом этого делать не смогут. В документе сказано, что запрет будет действовать до тех пор, пока Киев не снимет с иностранного государства статус «агрессора», либо до момента отказа от второго гражданства.

Ранее пользователи высмеяли закон о государственном языке на Украине.