Читатели болгарского СМИ высмеяли закон о государственном языке на Украине: «Большинство украинцев не знают украинского языка»

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21 января 2021, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Киев, фото: pixabay.com

Читатели самого крупного болгарского интернет-издания раскритиковали решение киевских властей перевести сферу обслуживания исключительно на украинский язык. Пользователи сравнили закон о государственном языке с «насаждением македонского языка».

«Как Македония - выдуманная страна с выдуманным языком», - высказал читатель.

Другой подписчик отметил, что «украинский язык - это смесь польского и русского, и говорят на нем только в Галиции». По его словам, теперь власти будут всех заставлять учить «искусственный язык».

«Как они обяжут использовать украинский, когда большинство украинцев не знают украинского языка?» - возмутился ещё один пользователь.

Однако нашлись и те, кто поддержал решение Киева: «Интересно, какой язык должна развивать Украина на Украине? Или какой язык должна развивать Болгария в Болгарии, а Россия - в России?».

При этом, ссылаясь на исследования ученых, в комментариях возразили, что для более 70% населения Украины русский - родной язык.

«Поэтому русские на Украине не этническое меньшинство, а доминирующий этнос. Отступников, назвавших себя украинцами, не ждет ничего хорошего. Русские терпеливы, но бьют больно», - добавил читатель.