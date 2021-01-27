Итальянские СМИ: в Монтикьяри врач убивал больных COVID-19 ради свободных коек

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27 января 2021, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixels.com

СМИ сообщили, что итальянский врач из города Монтикьяри Карло Моска подозревается в убийстве пациентов с новой коронавирусной инфекцией ради освобождения коек.

По данным следствия, Моска специально вводил заболевшим препарат, вызывающий угнетение дыхания. В результате его действий погибли двое человек. Кроме того, в одном случае вскрытие позволило обнаружить внутри тканей и органов пациента присутствие лекарства, способного вызвать его смерть при нарушении дозировки, пишет Brescia Today.

Сам врач рассказывал, что «каждая смена была борьбой за спасение как можно большего числа жизней». При этом выдвинутое прокурорами Брешии обвинение в убийстве может испортить репутацию героя. Отмечается, что к материалам дела прикреплена переписка медсестер больницы, где он работал. Женщины называли врача между собой сумасшедшим, говорится в материале La Repubblica.

Однако мотивы, по которым Моска мог убивать коронавирусных больных, пока неизвестны. Сейчас врач находится под домашним арестом и ожидает рассмотрения дела в суде.