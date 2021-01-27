Директор литовской больницы сообщил, что пациентке ввели сразу пять доз вакцины от COVID-19

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27 января 2021, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Delfi

вакцина, фото: pixels.com

Директор Мариямпольской больницы в Литве Мантас Чесна сообщил, что пациентке из-за врачебной ошибки ввели пять доз вакцины против новой коронавирусной инфекции вместо одной.

«Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось», - пояснил он.

Чесна отметил, что женщина чувствует себя хорошо, но ощущает сильную боль в месте укола. По его словам, четыре человека не получили вакцину из-за инцидента, поскольку их дозы ввели этой пациентке. Он добавил, что после случившегося больница проконсультировалась с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer. Завершение расследования по факту произошедшего ожидается в четверг, уточнил директор.