Директор литовской больницы сообщил, что пациентке ввели сразу пять доз вакцины от COVID-19
27 января 2021, 18:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Delfi
Директор Мариямпольской больницы в Литве Мантас Чесна сообщил, что пациентке из-за врачебной ошибки ввели пять доз вакцины против новой коронавирусной инфекции вместо одной.
«Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось», - пояснил он.
Чесна отметил, что женщина чувствует себя хорошо, но ощущает сильную боль в месте укола. По его словам, четыре человека не получили вакцину из-за инцидента, поскольку их дозы ввели этой пациентке. Он добавил, что после случившегося больница проконсультировалась с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer. Завершение расследования по факту произошедшего ожидается в четверг, уточнил директор.
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