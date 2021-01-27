Украина запретила применение российского препарата против коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

27 января 2021, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

После зимних каникул депутаты Верховной Рады разрешили регистрировать в стране лекарственные препараты в упрощённой форме. Оно принималось на фоне критики населения парламентариев за провал вакцинации.



Депутаты позволили иностранным фармацевтическим компаниям поставлять в страну даже те препараты, которые не прошли полный курс клинических испытаний. Они могут продолжаться даже в процессе применения лекарственных средств, считают парламентарии.



Оппозиция раскритиковала украинскую власть не только за провал вакцинации, но и за отсутствие в стране необходимого объёма защитных средств, лекарств и тестов. Многие медики не получили доплаты за работу с ковидными пациентами.



Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк поставила свою страну в один ряд с государствами третьего мира. Правительство не смогло договориться ни с кем, кроме Китая, о поставках вакцины. При этом препарат из «Поднебесной» имеет низкую эффективность и не прошёл полноценного испытания.



Украинцы оценивают действия правительства как подрыв национальной безопасности страны. Но даже в этих условиях большинство депутатов считают российскую вакцину информационным оружием в войне против Украины.



