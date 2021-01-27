Журналист из США назвал главную цель беседы Путина и Байдена

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27 января 2021, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: National Interest

Джо Байден, Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Американский журналист назвал цель звонка президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину. Он якобы нашел различия в официальной информации Кремля и Белого дома о содержании беседы двух лидеров.

Колумнист отметил, что США перечисляют «обиды и претензии» к России. При этом в Кремле говорят, что Байден и Путин обсудили пандемию коронавируса, вопросы торговли и экономики, перспективы ядерного соглашения с Ираном, уточнил он. По его мнению, Москва ожидает от Вашингтона деловой дискуссии о компромиссах и взаимовыгодных обменах, а администрация Байдена видит в таких переговорах возможность поставить РФ условия для нормализации российско-американских отношений. Автор считает, что главной целью разговора двух лидеров было «прощупывание почвы».

«Неважно, является ли очередность этого звонка признанием важности Путина в мировых делах или это сигнал о новом сплочении западного альянса после ухода Трампа. Главное в том, что Байден напрямую поговорил с Путиным», - подчеркнул он.

Журналист добавил, что таким образом президент США получил возможность «присмотреться к Путину» в момент, когда Россия продолжает бороться с коронавирусом, а на нефтяном рынке разгораются ценовые войны. Если не считать вопрос о продлении СНВ-3, никаких других результатов по итогам беседы пока не было достигнуто, но Москва уже видит «позитивный сигнал», резюмировал он.