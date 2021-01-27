На американском аукционе выставили на продажу оружие советских разведчиков

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27 января 2021, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

аукцион, фото: pixabay.com

На аукционе в США выставили на продажу крупную коллекцию предметов времен холодной войны, включая замаскированное оружие советских спецслужб. Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису.

В источнике говорится, что Урабайтис собирал предметы, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. С 2019 года он показывал в музее экспонаты из его личной коллекции и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии. Однако из-за пандемии учреждение пришлось навсегда закрыть.

Среди выставленных на продажу предметов - миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде и авторучке, цена около 1,5 тысячи фунтов стерлингов, и специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице, портсигаре и перстне, цена около 900 фунтов стерлингов. При этом одним из самых дорогих лотов является специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые потом можно было вставить микрофоны и камеры. Предмет оценивается примерно в 4,4 тысячи фунтов стерлингов.

Общая цена за коллекцию может составить 365 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

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