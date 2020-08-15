В Японии раскритиковали выпуск новой российской монеты

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15 августа 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Курилы, pixabay.com

СМИ со ссылкой на комментарии читателей сообщили, что японцы не согласны с выпуском в обращение в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции. Данная публикация появилась в издании Hokkaido Shimbun.

«Нельзя позволить России выпускать такие "юбилейные" монеты. Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории! Правительство должно что-то делать, а не только бегать от проблем!» - высказал один из пользователей.

Другой читатель заявил, что таким образом РФ показывает свое нежелание решать территориальный вопрос с Японией.

«Японии тоже нужно выпустить юбилейную монету в память о победе над Россией в Русско-японской войне! Нужно заставить это сделать наше трусливое правительство, вечно молчащее в ответ на оскорбления», - отметил подписчик.

При этом некоторые смирились, что Россия не вернет острова, но назвали решение «несправедливым»: «Психологически россияне считают, что так они восстановили справедливость после поражения в Русско-японской войне».

Монета выпущена тиражом два млн экземпляров. На обороте изображена памятная стела советским воинам - освободителям Курил, установленная в Петропавловске-Камчатском.

фото: Банк РФ