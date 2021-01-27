Власти Казахстана объявили о бесплатной вакцинации от коронавируса

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27 января 2021, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Вакцинация от коронавируса для всех граждан Казахстана будет бесплатной. Об этом объявили в Минздраве республики.

В ведомстве напомнили, что вакцинация начнется первого февраля. В первые дни прививочной кампании казахстанцы смогут получить вакцину «Спутник V» российского производства.

Чуть позже станет доступна та же вакцина «Спутник V», но уже произведенная в Казахстане, которую планируют зарегистрировать 15 февраля, а отгрузку начать 26 февраля. До июля на заводе в Караганде планируют выпустить до 2 млн доз «Спутника V».