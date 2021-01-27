Экс-глава Службы внешней разведки Украины Гвоздь: в марте 2014-го стотысячная группировка России могла дойти до Днепра

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27 января 2021, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В марте 2014 года подразделения армии РФ могли войти на украинскую территорию и дойти до Днепра. С соответствующим утверждением в разговоре со СМИ выступил Виктор Гвоздь, бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», Гвоздь заявил, что в обозначенный период времени Россия держала на границе стотысячную группировку, которая якобы ждала приказа о наступлении. Если бы он последовал, силы РФ дошли бы маршем до Днепра, так как у Киева не было ни одной боевой части на этом направлении, отметил собеседник журналистов.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский полковник Олег Жданов назвал выгоду Соединенных Штатов от конфликта в Донбассе.