Шведский депутат Нордберг поднял вопрос о мерах поддержания «демократии на Украине»

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27 января 2021, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Швеции, pixabay.com

Член партии "Шведские демократы", депутат парламента Матс Нордберг обратился главе МИД Швеции Анн Линде с вопросом, какие меры принимает правительство, чтобы поддержать "демократию на Украине".

Матс Нордберг напомнил о рабочем визите Анн Линде на Украину, который состоялся ранее. По его словам, "Шведские демократы" считают данную поездку значимой.

Депутат обратил внимание на важность "поддержания более позитивных тенденций" на Украине, поскольку ее соседи – Белоруссия и Россия – якобы "все сильнее отклоняются от возможности развиваться по пути демократических и правовых государств", передает RT.