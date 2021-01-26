Рейтинг президента Украины среди граждан упал ниже 20 процентов
26 января 2021, 18:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского среди граждан упал до 19,8%. Такие результаты получили специалисты Киевского международного института социологии (КМИС).
Если бы выборы президента состоялись на Украине в ближайшее время, за Зеленского готовы были проголосовать 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Второе место занял сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко с 16,6%, на третьем - экс-глава государства, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко - 13,3%.
Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года и в них принимали участие указанные в таблице кандидаты, относительно больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.
Ранее сообщалось, что в окружении Зеленского ищут российских агентов.
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