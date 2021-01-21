В окружении Зеленского ищут российских агентов

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21 января 2021, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

В начале января Министерство финансов США озвучило список украинцев и средств массовой информации "Незалежной", против которых введены санкции. Ограничения связаны с вмешательством иностранных лиц в американские выборы. Украинская сторона распространяла ложные и необоснованные заявления в адрес американских чиновников и должностных лиц, сообщается в американском документе. Их обвиняли в коррупции, отмывании денежных средств и других преступлениях.



Первые санкции были введены ещё осенью прошлого года против депутата Верховной Рады Андрея Деркача. Его обвиняли в связях с Россией, и вмешательстве в ход американских выборов. Деркач в прошлом году опубликовал в сети записи телефонных переговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом. Политик пытался доказать, что сын Байдена – Хантер, являясь соруководителем крупной газодобывающей компании Украины, замешан в отмывании денег. После таких заявлений прокуратура «Незалежной» начала расследование, которое в скором времени было остановлено.



Позже в санкционный список попали помощники депутата Деркача, бывшие депутаты Верховной Рады, бывшие работники генеральной прокуратуры, сотрудники посольства Украины в США и другие лица.



Эксперты считают, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся реагировать на санкции США. Вашингтон дал Киеву сигнал о необходимости формирования на Украине независимой от олигархов компетентной власти.



