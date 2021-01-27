Министр обороны Колумбии скончался от COVID-19

27 января 2021, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Синьхуа
Утром в среду, 27 января, стало известно, что министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо скончался от коронавируса нового типа. Согласно последней информации, колумбийскому чиновнику было 69 лет.
В резиденции президента Колумбии отметили, что у Карлоса Ольмеса Трухильо была диагностирована тяжелая форма COVID-19, которая привела к осложнению основного заболевания, а также непрерывному ухудшению общего состояния здоровья министра обороны.
Отмечается, что ночью 26 января глава ведомства скончался в Центральном военном госпитале в Боготе.
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