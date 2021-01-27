Актриса Екатерина Жемчужная доставлена в больницу с коронавирусом

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27 января 2021, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Екатерина Жемчужная, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Утром в среду, 27 января, стало известно, что народная артистка России Екатерина Жемчужная была госпитализирована. Согласно последней информации, она заразилась коронавирусом нового типа.

Жемчужная подтвердила, что в настоящий момент находится в медицинском учреждении и добавила, что у нее действительно выявили коронавирусную инфекцию.

Артистка отметила, что в настоящий момент чувствует себя нормально, однако ей регулярно делают капельницы.

Напомним, накануне стало известно, что состояние актрисы Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19, улучшилось.