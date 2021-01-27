Эксперты по изучению уязвимости сумели получить доступ к личным данным в TikTok

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27 января 2021, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили уязвимость в функции «Найти друзей» в соцсети TikTok.

Как выяснилось в ходе исследования, эта функция открывает доступ к данным профиля, в том числе к номеру телефона, нику и уникальному ID пользователя, а также фотографии профиля.

По словам главы исследовательской компании Одеда Вануну, экспертам удалось обойти несколько механизмов защиты TikTok, тем самым нарушив конфиденциальность приложения.

Ранее сообщалось, что TikTok стала первой из иностранных соцсетей, которая начала удалять ролики с протестным контентом.