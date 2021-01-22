TikTok – первая из иностранных соцсетей, которая начала удалять ролики с протестным контентом

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22 января 2021, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Китайская соцсеть TikTok начала удалять ролики, в которых опубликован контент, посвященный митингам и протестным акциям в России. С требованием к администрации ресурса обратился Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ.

"Наша Ассоциация зафиксировала эти факты. Кроме того, есть информация, что в ближайшее время TikTok начнет активную работу в этом направлении. Таким образом, они стали первой площадкой, которая стала бороться с таким контентом", – заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

На сегодняшний день хэштэги "митинг 2021" получил охват в 44 миллиона человек, считают IT-эксперты.