Bузы угрожают студентам, подписанным на Навального, отчислением, а Генпрокуратура пытается остановить поток материалов о протестах

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2021, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В российском сегменте интернета началась подготовка к акциям протеста, намеченным на эту субботу 23 января. Появились ролики, созданы целые сообщества, распространяется информация. И власть ответила запретами и угрозами.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к материалам в сети, призывающим к протестам, Роскомнадзор обязало удалить ролики, опубликованные в «Тиктоке» и «ВКонтакте». Надзорный орган уже писал «Тиктоку» — просил не допускать распространения информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия». В РКН заявили, что «анализ распространяемой в соцсетях информации, говорит о том, что организаторами несанкционированного митинга выбрана тактика привлечения несовершеннолетних. И что задача соцсетей — выявить и пресечь аккаунты, с которых начинаются «вбросы призывов» к несовершеннолетним принять участие в противоправных действиях.

Действительно, в социальных сетях и мессенджерах стали появляться ролики с призывами к «прогулкам» в тот день, когда сторонники Навального собираются выйти на акции в его поддержку. Также блогеры запустили волну роликов о неповиновении полиции и поведении на митингах.

Российские вузы также добавили свою лепту в дела борьбы с протестными настроениями. Они начали вычислять студентов, подписанных на Навального. Им грозят отчислением. Сотрудники школ и университетов по всей стране отговаривают учеников и студентов выходить 23 января на митинги. По традиции — пугают отчислением, штрафами и проблемами у родителей. Учащихся просят не участвовать в мероприятиях, организованных «преступными организациями». Такие просьбы пишут во внутренних чатах или просто публикуют в соцсетях образовательных учреждений. В Финансовом университете при Правительстве, например, прямо написали, что если студент выйдет на субботний митинг, то его отчислят. Эти угрозы студенты выкладывают в сети.