В США испортивший сотни доз вакцины против COVID-19 провизор признал себя виновным

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27 января 2021, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирка, pixabay.com

Бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин, которого обвиняли в намеренной порче почти 600 доз вакцины против коронавируса Moderna, признал себя виновным.

В министерстве юстиции США сообщили, что Стивен Бранденберг заявил о своем скептическом отношении к вакцинам в целом и к вакцине Moderna в частности. Он рассказывал коллегам о своих взглядах на подобные препараты, по крайней мере, в течение последних двух лет.

Согласно последней информации, бывшему сотруднику медцентра может грозить до 20 лет тюремного заключения.