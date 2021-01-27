В США испортивший сотни доз вакцины против COVID-19 провизор признал себя виновным
27 января 2021, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин, которого обвиняли в намеренной порче почти 600 доз вакцины против коронавируса Moderna, признал себя виновным.
В министерстве юстиции США сообщили, что Стивен Бранденберг заявил о своем скептическом отношении к вакцинам в целом и к вакцине Moderna в частности. Он рассказывал коллегам о своих взглядах на подобные препараты, по крайней мере, в течение последних двух лет.
Согласно последней информации, бывшему сотруднику медцентра может грозить до 20 лет тюремного заключения.
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