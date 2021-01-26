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В Иране успешно зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иране успешно зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Днем во вторник, 26 января, стало известно, что Российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране. Об этом сообщил сегодня глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым Мохаммад Джавад Зариф отметил, что вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V" зарегистрировали в Иране в минувший понедельник.

Препарат, созданный в России, был одобрен иранскими санитарными властями. Предполагается, что в скором будущем страна сможет закупить вакцину, а также приступить к ее совместному производству при участии соответствующих институтов в России и Иране.

ЕТ

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