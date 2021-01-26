Родные умерших в китайском Ухане намерены раскрыть «правду о COVID-19»

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26 января 2021, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Ухань, фото: pixabay.com

Родственники умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа в китайском Ухане захотели встретиться с приехавшими в страну экспертами ВОЗ, чтобы вопреки усилиям руководства КНР донести правду о происходившем в 2020 году.

Они утверждают, что власти разными способами стараются не допустить этой встречи, потому что не хотят, чтоб всплыли истинные факты о пандемии. Эти люди не хотят, чтобы ВОЗ стала инструментом распространения недостоверных сведений. Жители города признались, что сейчас на них оказывают сильное давление, сообщает Associated Press. При этом подвергаются воздействию не только родные погибших, но и активисты, которых вызывают в правоохранительные органы, грозят увольнением с работы за общение с иностранными СМИ.

Напомним, для предотвращения появления новых эпидемий и изучения причин появления коронавируса в Ухань отправилась группа исследователей Всемирной организации здравоохранения.