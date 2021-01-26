Макрон рассказал, какие уроки нужно вынести из ситуации с пандемией коронавируса
26 января 2021, 19:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что все страны и общества трансформируются «в связи с этим опытом, который мы проживаем». Об этом он заявил, выступая на онлайн-сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
Макрон отметил, что есть несколько уроков, которые стоит вынести из той ситуации, которую «мы вместе проживаем на протяжении более года и которая будет длиться еще месяцы». Французский лидер заметил, что первый урок заключается в том, что экономику невозможно представить без человека.
«Экономика завтрашнего дня – это экономика, которая, как я полагаю, должна думать об инновациях, уязвимости и гуманности», – заявил Макрон.
Ранее сообщалось, что Путин планирует выступить на форуме в Давосе.
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