Макрон рассказал, какие уроки нужно вынести из ситуации с пандемией коронавируса

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26 января 2021, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эмманюэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что все страны и общества трансформируются «в связи с этим опытом, который мы проживаем». Об этом он заявил, выступая на онлайн-сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Макрон отметил, что есть несколько уроков, которые стоит вынести из той ситуации, которую «мы вместе проживаем на протяжении более года и которая будет длиться еще месяцы». Французский лидер заметил, что первый урок заключается в том, что экономику невозможно представить без человека.

«Экономика завтрашнего дня – это экономика, которая, как я полагаю, должна думать об инновациях, уязвимости и гуманности», – заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что Путин планирует выступить на форуме в Давосе.