Токаев намерен привиться казахстанской вакциной

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26 января 2021, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен получить прививку от коронавируса казахстанской вакциной QazCovid-in.

Это случится после того, как вакцина пройдет все проверки и будет готова к применению.

«Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно же, она покажет хорошие результаты», - сказал Токаев.

Он также напомнил, что вакцинация от коронавируса в Казахстане будет добровольной. Тех, кто заявляет о принудительной вакцинации, Токаев назвал провокаторами.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустит совместное с РФ производство вакцин от COVID-19.