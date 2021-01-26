Рахмон заявил, что в Таджикистане покончили с коронавирусом
26 января 2021, 15:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Таджикистане коронавируса больше нет. Об этом объявил глава государства Эмомали Рахмон.
Он отметил, что с начала января в стране отсутствуют случаи заражения коронавирусом, и с уверенностью заявил, что COVID-19 в Таджикистане нет.
Рахмон поблагодарил врачей, а также благотворителей, которые оказывали поддержку медицинским учреждениям и уязвимым слоям населения, и призвал продолжать соблюдать карантинные меры.
«Республиканский штаб разрешил мечетям открыться, но прихожане обязаны соблюдать предписанные меры, особенно на пятничных молитвах. Если в той или иной мечети эпидемические меры соблюдаться не будут, то придется закрыть их», – добавил президент Таджикистана.
Ранее сообщалось, что количество жертв COVID-19 в России превысило 70 тысяч.
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