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Рахмон заявил, что в Таджикистане покончили с коронавирусом

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Рахмон заявил, что в Таджикистане покончили с коронавирусом
Эмомали Рахмон. Фото: сайт президента Таджикистана

В Таджикистане коронавируса больше нет. Об этом объявил глава государства Эмомали Рахмон.

Он отметил, что с начала января в стране отсутствуют случаи заражения коронавирусом, и с уверенностью заявил, что COVID-19 в Таджикистане нет.

Рахмон поблагодарил врачей, а также благотворителей, которые оказывали поддержку медицинским учреждениям и уязвимым слоям населения, и призвал продолжать соблюдать карантинные меры.

«Республиканский штаб разрешил мечетям открыться, но прихожане обязаны соблюдать предписанные меры, особенно на пятничных молитвах. Если в той или иной мечети эпидемические меры соблюдаться не будут, то придется закрыть их», – добавил президент Таджикистана.

Ранее сообщалось, что количество жертв COVID-19 в России превысило 70 тысяч.

ДВа

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