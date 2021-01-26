Количество жертв COVID-19 в России превысило 70 тысяч
26 января 2021, 11:32[ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 26 января, стало известно, что количество подтвержденных смертей граждан с коронавирусом нового типа в России превысило к настоящему моменту 70 тысяч и составило 70 482.
Согласно последней информации оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки на территории Российской Федерации скончались 564 человека с коронавирусом нового типа. В частности, жертвами заболевания стали 70 пациентов в Москве, 58 – в Санкт-Петербурге и 35 – в Московской области.
Ранее сегодня стало известно, что суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом составил в России менее 19 тысяч впервые с 3 ноября – 18 241.
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